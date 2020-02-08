Описание карточки товара

Всем доброго времени. Для нашего сайта Джили Партс нужен исполнитель, который сможет заполнить карточку товара, около 300 символом уникального текста, а так же по определенным критериям найти и вставить характеристику на конкретную групу товаров. Пример товара https://geelyparts.com.ua/part-a21-8107130fl-chery-e5 Товаров больше 10 000 поэтому роботы очень много, ищем исполнителя на долгосрочную работу.