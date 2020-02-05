Нужно перенести 37 товаров с одного сайта на другой

Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок328 просмотров
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Есть сайт с которого нужно перенести 37 товаров на другой в точности. Нужно сделать сегодня, количество небольшое. От вас оплата. Переносим на Битрикс.

4 года назад
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад