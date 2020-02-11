Разнести товары по категориям

$50
Наполнение сайтовЗавершен12 заявок269 просмотров
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Добрый день!

У нас сайт на wp, загрузили товар через эксель.

Позиции около 1000.

Необходимо разнести товар по категориям, сможете помочь?

4 года назад
lobarev
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$100
2 дня
Хороший исполнитель, все четко. Если у вас, есть задачи, которые надо обязательно решить, но они каждый день переносятся на завтра. Поставьте эти задачи перед Марией, они будет решены в срок. Будем продолжать сотрудничать.
Благодарю Александра за интересный проект, своевременную оплату и приятное общение. Буду рада помочь в дальнейшем!