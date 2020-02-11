Разнести товары по категориям

Пишите только те, кто готов взяться за работу сегодня! И сможет делать хотя бы 2 статьи в день. Проект про обереги. Всего нужно будет сделать порядка 13 статей Задачи:[list=1][*]Поиск и добавление главной картинки статьи. [*]Добавление изображений в ...
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Добрый день!
У нас сайт на wp, загрузили товар через эксель.
Позиции около 1000.
Необходимо разнести товар по категориям, сможете помочь?
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