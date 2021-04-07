lapka34

Мария Бутусова lapka34

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Грамотное наполнение интернет-магазинов

Заполнение интернет-магазинов товарами в короткие сроки.

  • Примерная стоимость 1 позиции без поиска информации - от 6 рублей (в зависимости от кол-ва характеристик);
  • Стоимость 1 позиции с поиском фото, описания, характеристик - от 10 рублей ( в зависимости от кол-ва характеристик).
  • Для определения точной стоимости заполнения и сроков бесплатно заполняю 2-3 тестовых товара.
  • С новыми заказчиками, а также с заказчиками без отзывов и с низким рейтингом работаю строго по предоплате.

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    Контакты:

    Skype: lapka341

    e-mail: [email protected]

    сайт: http://lapka34.ru/

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    График работы: Пн.-Пт. 10.00-19.00

    В выходные и праздничные дни работаю только при наличии свободного времени.

    Оплата: на карту Сбербанка, WMR или ЯндексДеньги.

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    Работаю с CMS: Magento, MODX, Shop-Script, Simpla, Webasyst, 1C Bitrix, Drupal, Bigcommerce, Shopcms, OpenCart, Lego, Wordpress, DLE, PrestaShop, AllTrades и многими другими. Быстро разбираюсь в новых самописных админках.

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    Работаю с интернет-магазинами:

    http://vodomir.net/ наполнение магазина сантехники

    https://bersoantik.com/ наполнение магазина антиквариата

    http://abazhur-market.ru/ наполнение магазина подарков

    http://kotelock.myinsales.ru/ наполнение магазина продуктов

    http://mss-snab.ru/ описание категорий

    http://www.glavlinza.ru/ наполнение магазина контактных линз

    http://zapravkacity.ru/ наполнение магазина картриджей

    http://venikoff.com/ наполнение магазина аксессуаров для бани

    http://stolowoe-serebro.ru/ наполнение магазина столового серебра

    https://www.mas-meb.ru/ заполнение каталога тканей

    http://www.irrigator.ru/ - корректировка мета-данных

    http://kabini-fresh.nethouse.ru/ - наполнение магазина сантехники

    https://accent-sa.ru/ наполнение магазина очков и аксессуаров

    http://narkokliniki.ru/ наполнение сайта клиниками

    http://www.tobed.ru наполнение магазина одежды

    http://st-snab.ru/ наполнение строительного магазина

    https://odddays.store/ наполнение магазина скейтбордов и аксессуаров

    https://hop-russia.ru/ наполнение магазина хмеля

    https://скиф63.рф наполнение сайта детских площадок

    https://goni-samogon.ru/ наполнение магазина самогонных аппаратов

    http://www.vce-v-dom.ru/ наполнение магазина трикотажа

    https://www.zoolavkamsk.ru/ наполнение магазина товаров для животных

    https://stroybaza-vrn.ru/ наполнение строительного магазина

    https://ergo-store.ru/ наполнение магазина мебели

    https://foodflorist.ru/ наполнение магазина съедобных букетов

    WordPressOpenCartMODXDrupalMagentoPrestashopБитриксDLEWebasystSimplaНаполнение интернет магазина
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    Отзывы заказчиков
    pavelnedved
    41 годРоссия
    17 лет в сервисе
    Был
    2 года назад
    $30
    10 баллов
    2 года назад
    Наполнение сайта на ModX
    Работа с Марией оставила только приятное впечатление. Все сделано качественно, в оговоренные сроки. С коммуникацией тоже полный порядок. Рекомендую.
    Павел хороший и грамотный заказчик, с которым крайне легко работать. Чёткое ТЗ, постоянная обратная связь и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
    Ответный отзыв
    eknyazkin
    41 годРоссия
    5 лет в сервисе
    Был
    2 года назад
    $50
    10 баллов
    3 года назад
    Наполнение сайта (залить новые фото, исправить цены)
    Очень ответственно подходит к делу, вникает в задание, все сделала как надо и в сроки. Рекомендую.
    Чёткое ТЗ, своевременная оплата и приятное общение. Работать с Евгением очень комфортно. Рекомендую!
    Ответный отзыв
    pmwebgid
    31 годРоссия
    6 лет в сервисе
    Был
    3 года назад
    $10
    10 баллов
    3 года назад
    Наполнить каталог на сайте на 1С-Битрикс
    Компетентный специалист, было очень комфортно работать. Уточнила все спорные моменты и выполнила работу в срок. Рекомендую!
    Хорошо поставленная задача, вежливое общение и своевременная оплата! Спасибо за доверие!
    Ответный отзыв
    neuronaut
    Дмитрий 
    40 летРоссия
    7 лет в сервисе
    Был
    17 дней назад
    $50
    10 баллов
    3 года назад
    Контент работы на сайте на Битрикс
    Мария отлично справилась с работой, постоянно на связи и помогает до сих пор. Очень доволен сотрудничеством)
    Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству! Очень приятный, добросовестный и общительный заказчик! Буду рада помочь в дальнейшем.
    Ответный отзыв
    Streetmachine
    Александр 
    39 летРоссия
    11 лет в сервисе
    Был
    2 года назад
    $6
    10 баллов
    3 года назад
    Наполнение сайта
    Большое спасибо! Наполнила карточки на отлично. Сразу включилась в работу, всегда на связи. Рекомендую!
    Отличный заказчик! Грамотные указания и своевременная оплата. Буду рада помочь в дальнейшем!
    Ответный отзыв
    Наполнение сайтов
    66 отзывов
    $4/час
    от $10от 1 дня
    нет рейтинга
    Редактирование и Корректура
    2 отзыва
    $1/час
    от $5от 1 дня
    нет рейтинга