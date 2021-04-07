Грамотное наполнение интернет-магазинов

Заполнение интернет-магазинов товарами в короткие сроки.

Примерная стоимость 1 позиции без поиска информации - от 6 рублей (в зависимости от кол-ва характеристик);

Стоимость 1 позиции с поиском фото, описания, характеристик - от 10 рублей ( в зависимости от кол-ва характеристик).

Для определения точной стоимости заполнения и сроков бесплатно заполняю 2-3 тестовых товара.

С новыми заказчиками, а также с заказчиками без отзывов и с низким рейтингом работаю строго по предоплате.

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Контакты:

Skype: lapka341

e-mail: [email protected]

сайт: http://lapka34.ru/

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График работы: Пн.-Пт. 10.00-19.00

В выходные и праздничные дни работаю только при наличии свободного времени.

Оплата: на карту Сбербанка, WMR или ЯндексДеньги.

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Работаю с CMS: Magento, MODX, Shop-Script, Simpla, Webasyst, 1C Bitrix, Drupal, Bigcommerce, Shopcms, OpenCart, Lego, Wordpress, DLE, PrestaShop, AllTrades и многими другими. Быстро разбираюсь в новых самописных админках.

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Работаю с интернет-магазинами:

http://vodomir.net/ наполнение магазина сантехники

https://bersoantik.com/ наполнение магазина антиквариата

http://abazhur-market.ru/ наполнение магазина подарков

http://kotelock.myinsales.ru/ наполнение магазина продуктов

http://mss-snab.ru/ описание категорий

http://www.glavlinza.ru/ наполнение магазина контактных линз

http://zapravkacity.ru/ наполнение магазина картриджей

http://venikoff.com/ наполнение магазина аксессуаров для бани

http://stolowoe-serebro.ru/ наполнение магазина столового серебра

https://www.mas-meb.ru/ заполнение каталога тканей

http://www.irrigator.ru/ - корректировка мета-данных

http://kabini-fresh.nethouse.ru/ - наполнение магазина сантехники

https://accent-sa.ru/ наполнение магазина очков и аксессуаров

http://narkokliniki.ru/ наполнение сайта клиниками

http://www.tobed.ru наполнение магазина одежды

http://st-snab.ru/ наполнение строительного магазина

https://odddays.store/ наполнение магазина скейтбордов и аксессуаров

https://hop-russia.ru/ наполнение магазина хмеля

https://скиф63.рф наполнение сайта детских площадок

https://goni-samogon.ru/ наполнение магазина самогонных аппаратов

http://www.vce-v-dom.ru/ наполнение магазина трикотажа

https://www.zoolavkamsk.ru/ наполнение магазина товаров для животных

https://stroybaza-vrn.ru/ наполнение строительного магазина

https://ergo-store.ru/ наполнение магазина мебели

https://foodflorist.ru/ наполнение магазина съедобных букетов