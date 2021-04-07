Заполнение интернет-магазинов товарами в короткие сроки.
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Контакты:
Skype: lapka341
e-mail: [email protected]
сайт: http://lapka34.ru/
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График работы: Пн.-Пт. 10.00-19.00
В выходные и праздничные дни работаю только при наличии свободного времени.
Оплата: на карту Сбербанка, WMR или ЯндексДеньги.
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Работаю с CMS: Magento, MODX, Shop-Script, Simpla, Webasyst, 1C Bitrix, Drupal, Bigcommerce, Shopcms, OpenCart, Lego, Wordpress, DLE, PrestaShop, AllTrades и многими другими. Быстро разбираюсь в новых самописных админках.
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Работаю с интернет-магазинами:
http://vodomir.net/ наполнение магазина сантехники
https://bersoantik.com/ наполнение магазина антиквариата
http://abazhur-market.ru/ наполнение магазина подарков
http://kotelock.myinsales.ru/ наполнение магазина продуктов
http://mss-snab.ru/ описание категорий
http://www.glavlinza.ru/ наполнение магазина контактных линз
http://zapravkacity.ru/ наполнение магазина картриджей
http://venikoff.com/ наполнение магазина аксессуаров для бани
http://stolowoe-serebro.ru/ наполнение магазина столового серебра
https://www.mas-meb.ru/ заполнение каталога тканей
http://www.irrigator.ru/ - корректировка мета-данных
http://kabini-fresh.nethouse.ru/ - наполнение магазина сантехники
https://accent-sa.ru/ наполнение магазина очков и аксессуаров
http://narkokliniki.ru/ наполнение сайта клиниками
http://www.tobed.ru наполнение магазина одежды
http://st-snab.ru/ наполнение строительного магазина
https://odddays.store/ наполнение магазина скейтбордов и аксессуаров
https://hop-russia.ru/ наполнение магазина хмеля
https://скиф63.рф наполнение сайта детских площадок
https://goni-samogon.ru/ наполнение магазина самогонных аппаратов
http://www.vce-v-dom.ru/ наполнение магазина трикотажа
https://www.zoolavkamsk.ru/ наполнение магазина товаров для животных
https://stroybaza-vrn.ru/ наполнение строительного магазина
https://ergo-store.ru/ наполнение магазина мебели
https://foodflorist.ru/ наполнение магазина съедобных букетов
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