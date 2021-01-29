Наполнение сайта

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок270 просмотров
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Необходимо перенести данные на новый сайт

источник данных ___sravni.ru/zaimy/

Админпанель, куда переносить во вложении (все удобно и понятно)

Сроки и суммы за одну карточку товара указывайте в заявке.

3 года назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$6
1 день
Большое спасибо! Наполнила карточки на отлично. Сразу включилась в работу, всегда на связи. Рекомендую!
Отличный заказчик! Грамотные указания и своевременная оплата. Буду рада помочь в дальнейшем!
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