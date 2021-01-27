Отредактировать товары на сайте

Внести изменения в трех текстах. 1. Изменить (title, h1, description и тексты), заменить в тексте 2019 год на 2020 и 2020 на 2021 2. Сменить url чтоб было указано 2021 3. настроить 301 редирект со старого урла на ...
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Нужно поменять фото и название товаров на сайте. На платформе Вебасист. 200 товаров. После выполненной работы, будут еще объемы.
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