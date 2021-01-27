Размещение обьявления на авито

Требуется размещение в бесплатных ресурсах интернет объявлений. Не менее 200 ресурсов. Отчетность в эксель с логином и паролем от ресурса. текст и фотографии уже есть. Цена договорная!!!!
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нужно разместить много обьявлений на авито ! стоимость одного размещения 100 руб
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