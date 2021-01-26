Наполнение интернет-магазина товарами

Нужно наполнить интернет магазин на платформе Insales. Специализация напольные покрытия.

Одна карточка содержит в себе: описание товара, фото (от 2 до 5 фотографий), характеристики товара, стоимость. Все прайсы и сайты с которых нужно брать информацию - предоставлю.

В среднем на карточку, уходит от 2 до 5 минут.