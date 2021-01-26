Опубликовать отзыв на Hotline

Требуется наполнить сайт на вордпрес готовыми текстами, которые нужно будет скопировать с другого сайта. Более подробно расскажу выбранному исполнителю. Скидывайте свои заявки с обязательным указанием стоимости за час работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу людей имеющие давно созданные аккаунты, на которых уже свыше 5 отзывов на Hotline, нужно опубликовать готовый отзыв от лица человека который совершил покупку. Оплата происходит после проверки модератором отзыва.
За успешную публикацию готов оплатить 25 гривен
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