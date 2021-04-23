Наполнить сайт на вордпрес

Наполнение сайтовЗавершен42 заявки756 просмотров
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Требуется наполнить сайт на вордпрес готовыми текстами, которые нужно будет скопировать с другого сайта.

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3 года назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Shurik0542
Александр 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
$8
2 дня
Мои наилучшие рекомендации Александру! Быстро, чётко, профессионально. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
В целом сотрудничеством очень доволен. Благодарю за доверие. С уважением и надеждой на сотрудничество в будущем Александр.