Помощь в создании магазина на Фэйсбук и Инстаграмм

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Нужно помочь создать магазин на Фэйсбук и Интаграмм, и дать рекомендации по его продвижению. Работа в режиме демонстрация экрана в скайпе, вы говорите как, я делаю

3 года назад
guest_16115803967224
3 года в сервисе
Был
3 года назад