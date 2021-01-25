Веб-мастер на поддержку сайта Wordpress

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Требуется человек на поддержку сайта Wordpress. Задач много (обновить информацию, цены, итд.) Оплата почасовая, 100₽ в час. Важно быть на связи в наше рабочее время с 5 утра мск до 14 мск.

WordPress
3 года назад
SergeyFedor
Сергей 
48 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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