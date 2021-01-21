Нужен специалист по доработке сайтов в проект 1C битрикс

Есть товары, которые надо завести на сайте. Надо добавить: - Название товара. - Его свойства. - Фото. - Описание. Информации уже есть в эксель файле. Полуавтоматически она добавляется на сайт. Некоторые свойства не добавляются, их надо проставлять вручную. Видео пояснение 1 ...