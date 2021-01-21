– Размещение 100 «естественных» ссылок на качественных ресурсах; – Поиск подходящих сайтов для размещения ссылок по критериям (службы вопросов / ответов, форумы, комментарии, блоги, профили, объявления, бизнес-каталоги); – Работа с отзывами на сайтах отзывов; Какие навыки требуются: – Письменный ...
Нужен специалист по доработке сайтов в проект 1C битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт учебного заведения
1.Провести модернизацию сайта Бронницкого филиала МАДИ bronmadi.net
2.Наполнить все разделы контентом.
3.Создать дополнительные разделы в панеле меню, наполнить их контентом
4.Провести мониторинг сайта на соответствующие теги, пройти порог
https://db-nica.ru/ekspress-proverka
5.Объяснить (что? и как?) заказчику, для дальнейшего самостоятельного поддержания.
6.Настроить окно-диалог, чтобы девочки-секретарши логинились и могли онлайн чатиком пользоваться с пользователями.
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