Наполнение контентом профилей Инстаграм/Фейсбук

Наполнение сайтовЗавершен1 заявка167 просмотров
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Нуждаюсь в разработке концепции и стиля профилей Инстаграм/Фейсбук, а так же наполнение качественным контентом. Сайт товаров для здорового питания https://bestnuts.com.ua/

3 года назад
Buzya
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sfedorovamaria
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$30
7 дней
Все прекрасно, очень рекомендую Марию к сотрудничеству. Вся работа выполнялась качественно и в срок. Обязательно продолжу сотрудничество!
Очень рада нашему сотрудничеству с Олегом. Интересный проект, своевременная оплата, понятная коммуникация, рекомендую его как хорошего заказчика всем исполнителям
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