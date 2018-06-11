Есть необходимость добавить функционал в интернет-магазине на CMS LightShop. Сайт сделан на платформе ASP.NET. Суть дополнительного функционала заключается в том, что бы посетитель сайта сам мог наполнить ячейки подарочной коробки выбранным товаром. Вес помещаемых товаров в ...