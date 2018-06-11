Требуется полный комплекс работ по SEO продвижению сайта. Включает анализ, оптимизацию, создание семантического ядра, раскрутку и покупку ссылок для достижения высоких позиций по конкурентным запросам.
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт3 дня назад
Необходимо разработать логотип (1 шт), фавикон (1 шт), 3 баннера и 11 изображений для товарных групп для сайта лекарственных растений. Логотип должен быть в формате JPG, GIF, PNG или WEBP размером 100х100 пикселей. Фавикон в формате ICO размером 16х16 пикселей. Изображения товарных групп - 11 штук размером 200х200 пикселей. Баннеры - 3 шт размером 805х535 пикселей. Ожидается натуральный и природный дизайн.Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $2
Сделать отчет CEO в ahrefs сайта bestnuts.com.uaПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Сделать СЕО анализ сайта bestnuts.com.ua и устранить ошибкиТестирование сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить и запустить таргетированую рекламу страницы в инстаграм https://www.instagram.com/bestnuts.com.ua/Контекстная реклама10 заявокЗакрыт4 года назад
Нуждаюсь в разработке концепции и стиля профилей Инстаграм/Фейсбук, а так же наполнение качественным контентом. Сайт товаров для здорового питания https://bestnuts.com.ua/Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нуждаюсь в уникальных описаниях товарной позиции "Экоснеки" для сайта https://bestnuts.com.ua/ и в описаниях товаров, входящих в эту категорию. Тексты с ключами. Объем описания категории - около 2000 символов. Объем описания товарной позиции - около 700 символов. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть интернет магазин https://bestnuts.com.ua Есть аккаунт в google ads с настроенной рекламой. Сделано это, на мой взгляд, не эффективно. Нужно провести аудит и настроить рекламу качественно - увеличить посещаемость, конверсию, снизить рекламный бюджет.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Прошу предложения по раскрутке инстаграм акаунта и фейсбук группы магазина bestnuts.com.ua Ссылки на аккаунты на сайте.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Прошу предложения относительно дизайна квадратной подарочной коробки размером 200х200х80(h)мм. Коробка будет состоять из двух частей - нижней и верхней крышки. Вот похожий формат коробки https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_hPy6ysvbAhVngaYKHarDCwcQ_AUICigB&biw=1600&bih=767#imgrc=dKWTBMc0S3Jq5M: В этой коробке будет вкладыш на 4 сегмента, куда будут ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Предлагаю работу для фотографа, владеющего навыками предметной съемки. Есть необходимость на дому произвести фотосъемку товаров (орехи, сухофрукты, чай) для наполнения интернет-магазина. Так же, необходимо будет обраюотать фото для сайта. Жду предложений. Спасибо!Фотосъемка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть фотографии орехов/сухофруктов/специй для интернет-магазина. Нужно произвести обработку фото: убрать серый фон, обрезать, уменьшить в размере, выровнять горизонт, контраст, резкость. Размер изображения max 800х800 px. Пропорция не строгая. Формат: *.jpg; *.jpeg. Во вложении представлены примеры для ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть необходимость добавить функционал в интернет-магазине на CMS LightShop. Сайт сделан на платформе ASP.NET. Суть дополнительного функционала заключается в том, что бы посетитель сайта сам мог наполнить ячейки подарочной коробки выбранным товаром. Вес помещаемых товаров в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нуждаюсь в уникальных описаниях товаров для интернет-магазина по товарным категориям: орехи, сухофрукты, ягоды, цукаты, семечки, специи. Количество символов: 600-700. Количество статей: 60-80. Вот примерный образец описания (текст уникален согласно https://text.ru): ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад