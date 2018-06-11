Buzya

Олег Будза Buzya

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$48
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
$18
10 баллов
4 года назад
Нужно описание товарной категории экоснеки и товарных позиций для сайт
Все отлично, рада сотрудничеству!
Настоятельно рекомендую к сотрудничеству! Мария просто прекрасный специалсит и человек)
Ответный отзыв
sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Наполнение контентом профилей Инстаграм/Фейсбук
Очень рада нашему сотрудничеству с Олегом. Интересный проект, своевременная оплата, понятная коммуникация, рекомендую его как хорошего заказчика всем исполнителям
Все прекрасно, очень рекомендую Марию к сотрудничеству. Вся работа выполнялась качественно и в срок. Обязательно продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$129
10 баллов
6 лет назад
Настройка рекламы в google ads для интернет-магазина
Google Ads
Очень хороший заказчик. Оплата вовремя. Добивается результативности, пробует решить задачи с разных сторон. На связи и четко говорит о видении заказчика.
Отличный специалист! Знает свое дело на все 100! Всегда на связи, всегда отвечает на все глупые вопросы. После настройки контекстной рекламы заметно увеличилось посещение сайта, а самое главное, выросли заказы. Спасибо!
Ответный отзыв
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Дизайн подарочной коробки
все супер! был рад поработать.
Работой доволен
Ответный отзыв
violino
38 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Обработка фото для интернет-магазина. Около 200 шт.
Всем довольна. Оплата в срок. Задачи поставлены четко, Заказчик всегда на связи.
Даша очень ответственно подошла к задаче. Давала очень ценные советы в плане фотографирования продукции. В итоге, я получил что хотел - это качественные фото для сайта. Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов