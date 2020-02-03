Качественная обработка ваших фото
Если вам нужна качественная фотосъемка, ретушь ( частотное разложение, dodge & burn), обтравка, нанесение логотипов, цветокоррекция фото, а так же составление коллажей - обращайтесь!
Все обсудим,все Ваши пожелания будут учтены.
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ТОП-50— Обработка фотографий
Портфолио
- Визуализация интерьера+3d tour34 просмотра
- Креативный QR code59 просмотров
- Фото 360°290 просмотров
- Сертификаты, грамоты , дипломы404 просмотра
- Векторная графика426 просмотров
- Обтравка и ретушь1360 просмотров
- Ретушь и цветокоррекция1829 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
Все норм
$24
10 баллов
4 года назад
Все было сделано быстро, во время, с отличной коммуникацией
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество
$10
6 баллов
5 лет назад
вроеде нормально но так себе
Ответный отзыв
Заказчик выходил на связь один раз в день, в лучшем случае часа на 2, то есть получать обратную связь было крайне неудобно. Проект затянулся. Оплатил в срок.
$10
10 баллов
5 лет назад
Дарья, выполнила работу быстро и качественно. Продолжаем работать над нашими другими проектами, спасибо. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую!
$10
10 баллов
6 лет назад
Добрый день, Дарья очень профессиональный и дисциплинированный исполнитель, все сделала на 5+, даже раньше обещанного срока. Спасибо, буду работать дальше с ней. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую! Задача поставлена четко, заказчик на связи. Оплата в срок
Обработка фотографий
22 отзыва
$8/час
от $5от 1 часа
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