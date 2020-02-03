violino

Дарья Чернышова violino

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Качественная обработка ваших фото

Если вам нужна качественная фотосъемка, ретушь ( частотное разложение, dodge & burn), обтравка, нанесение логотипов, цветокоррекция фото, а так же составление коллажей - обращайтесь!

Все обсудим,все Ваши пожелания будут учтены.

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ТОП-50
Обработка фотографий

Портфолио

Отзывы заказчиков

vpnnnnnn
Павел 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
2 года назад
Обработать фотографии товара , сделать белый фон.
OK
Все норм
Ответный отзыв
guest_16209791755373
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$24
10 баллов
4 года назад
Ретуширования фотографий
Все было сделано быстро, во время, с отличной коммуникацией
Благодарю за сотрудничество
Ответный отзыв
mrpeer_1
51 год
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
6 баллов
5 лет назад
Коммерческая ретуш картинок
вроеде нормально но так себе
Заказчик выходил на связь один раз в день, в лучшем случае часа на 2, то есть получать обратную связь было крайне неудобно. Проект затянулся. Оплатил в срок.
Ответный отзыв
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Ретуширование 58 фотографий металлической мебели.
Дарья, выполнила работу быстро и качественно. Продолжаем работать над нашими другими проектами, спасибо. Рекомендую всем.
Четко поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
dantech
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
$10
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографий для интернет магазина
Добрый день, Дарья очень профессиональный и дисциплинированный исполнитель, все сделала на 5+, даже раньше обещанного срока. Спасибо, буду работать дальше с ней. Рекомендую!
Рекомендую! Задача поставлена четко, заказчик на связи. Оплата в срок
Ответный отзыв
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Обработка фотографий
22 отзыва
$8/час
от $5от 1 часа
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