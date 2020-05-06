Коммерческая ретуш картинок

Обработка фотографийЗавершен32 заявки1141 просмотр
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Требуется обработать файлы, обрезать на белый и серый фон

красный nef исходник а серый результат 

* размер и пропорции файла не меняем (соотношение сторон остается то же)

* решетку обрезать на серый фон а люки на белый

* неровно приваренные\прикрученные элементы люков надо выровнять

* сделать надпись еле видимую ватермарк

* сделать png 1200x1000 + исходники .psd

* сделать маленькую тень ка бы снизу

* маленькие царапины и грязь и неаккурантую сварку\зачистку убрать

* высветлить все фото до одного уровня света

* выровнять по горизонтали\верикали

 всего 43 файла обработать надо

файлы сброшу позже

4 года назад
mrpeer_1
50 летГреция
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
violino
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
19 дней назад
4 года назад
$10
23 дня
вроеде нормально но так себе
Заказчик выходил на связь один раз в день, в лучшем случае часа на 2, то есть получать обратную связь было крайне неудобно. Проект затянулся. Оплатил в срок.