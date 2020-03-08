Обработка отсканированного текста. Ретуширование PDF и изображений

Обработка фотографийЗавершен14 заявок339 просмотров
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Требуется обработать ряд отсканированных текстов. Нужно отретушировать текст в виде PDF, либо отдельных изображений.

Бывает, нужно восстановить текст плохого качества, сделать шрифт однородного цвета. В целом, работа не сложная. Бывает - просто изменить расстановку текста внутри ПДФ. Или изменить размер отдельных изображений.

Работы там по факту мало.

4 года назад
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$8
1 день
Порядочный пунктуальный специалист. Рекомендую.
Рекомендую как надежного и очень порядочный заказчика.