Обработка отсканированного текста. Ретуширование PDF и изображений

Требуется обработать ряд отсканированных текстов. Нужно отретушировать текст в виде PDF, либо отдельных изображений.

Бывает, нужно восстановить текст плохого качества, сделать шрифт однородного цвета. В целом, работа не сложная. Бывает - просто изменить расстановку текста внутри ПДФ. Или изменить размер отдельных изображений.

Работы там по факту мало.