Нужно обработать фота для инстаграмм

Обработка фотографийЗакрыт120 заявок1309 просмотров
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Нужно обработать фота для инстаграм поравить свет,  контрастность поравить свет,  контрастность, в общем сделать фото красивым работа постоянная в день по 10-15 фото. 20 руб за фото

4 года назад
maksharl
Максим 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад