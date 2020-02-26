Визуализация, иллюстрации, графика для проекта Капсула Времени

Обработка фотографийЗакрыт6 заявок491 просмотр
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В ближайшее время на центральных площадях и улицах крупных городов будут установлены Капсулы Времени.

Это новый, не имеющий аналогов и поэтому требующий предварительной визуализации проект.

Требуется изготовить видеоролики, эскизы, фотоколлажи, визуализирующих как саму Капсулу, так и ее присутствие в городском ландшафте. 

Пожалуйста ознакомьтесь с проектом и удостоверьтесь, что это ваша тема:  www.time-capsule.info

Техзадание и реальные экстерьеры/фото предоставлю по первому требованию.

Автозапросы в игнор.

4 года назад
aiwix
63 годаГермания
6 лет в сервисе
Был
4 года назад