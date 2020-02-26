Перенести две таблицы с ворда в пдф формат. Там на скрине видно примерно как надо..(( только нормально))
Визуализация, иллюстрации, графика для проекта Капсула Времени
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В ближайшее время на центральных площадях и улицах крупных городов будут установлены Капсулы Времени.
Это новый, не имеющий аналогов и поэтому требующий предварительной визуализации проект.
Требуется изготовить видеоролики, эскизы, фотоколлажи, визуализирующих как саму Капсулу, так и ее присутствие в городском ландшафте.
Пожалуйста ознакомьтесь с проектом и удостоверьтесь, что это ваша тема: www.time-capsule.info
Техзадание и реальные экстерьеры/фото предоставлю по первому требованию.
Автозапросы в игнор.
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