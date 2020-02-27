Необходим экшен создающий эффект картины [b](цифрового наброска)[/b]. В дальнейшем экшен может быть использован для коммерческих целей (создание принтов, обработка изображений и т.п.) Пример изображения смотрите в файле .[b]Основные требования к работе:[/b][i]- экшен и его составляющие ...
Отредактировать реальное фото в шотопе (изменить шрифт)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно изменить на фотографии (реальной живой) буквы. Пару слов на фотографии, фотография цветная, шрифт обычный, на русском языке Все очень просто. Желательно сделать как можно быстрее, заказ срочный.
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