Отредактировать реальное фото в шотопе (изменить шрифт)

$5
Обработка фотографийЗавершен11 заявок253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно изменить на фотографии (реальной живой) буквы. Пару слов на фотографии, фотография цветная, шрифт обычный,  на русском языке  Все очень просто. Желательно сделать как можно быстрее, заказ срочный.

4 года назад
guest_15827994256255
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
geoden
Денис 
44 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$5
1 день
Все отлично сделал, даже лучше чем ожидал, профессионал в своем деле :)
Отличный заказчик. Оплата моментальная.