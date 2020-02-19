Фотошоп фотографий

Обработка фотографийЗакрыт56 заявок540 просмотров
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нужно сделать фотошоп фотографий(разные товары) ,взамен английским надписям сделать перевод на русский и поместить на тоже место,лишнее убрать

4 года назад
guest_15825572854853
4 года в сервисе
Был
4 года назад