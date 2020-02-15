Рекламный креатив

Обработка фотографийЗакрыт15 заявок309 просмотров
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Сделать 2 картинки под эти рекламные креативы (текст не больше 25%, фотография качественная привлекающая внимание)фотографии в ленте 1080x1080 (2 на ленту) в сториз 1080x1920 (2 на сториз)

4 года назад
guest_15821990646065
4 года в сервисе
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4 года назад