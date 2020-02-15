Рекламный креатив

Вырезать человека из групповой фото, и разместить на другой фон. Какая стоимость? Фото будет вот такого плана https://prnt.sc/r4p62i Позже будет несколько подобных и других задач по реставрации фото.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 2 картинки под эти рекламные креативы (текст не больше 25%, фотография качественная привлекающая внимание)фотографии в ленте 1080x1080 (2 на ленту) в сториз 1080x1920 (2 на сториз)
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