Кадрировать 115 фото

Обработка фотографийЗакрыт37 заявок555 просмотров
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Доброго дня!

Есть 115 фото, вот в таком формате только без копирайта  https://prazdnikon.ru/simvoly-epoxi-90-x/

они отдельно сохранены архивом

Нужно кадрировать их под размер 530 на 419,

важно именно кадрировать, не просто залить в программу обрезающую под нужный размер, а вручную кадрировать

бюджет скромный 300 руб

4 года назад
PrazdnikON
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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