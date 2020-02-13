Кадрировать 115 фото

Доброго дня!

Есть 115 фото, вот в таком формате только без копирайта https://prazdnikon.ru/simvoly-epoxi-90-x/

они отдельно сохранены архивом

Нужно кадрировать их под размер 530 на 419,

важно именно кадрировать, не просто залить в программу обрезающую под нужный размер, а вручную кадрировать

бюджет скромный 300 руб