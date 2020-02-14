Обтравка

Обработка фотографийЗавершен22 заявки391 просмотр
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Есть примерно 100 фото людей  на однородном фоне,нужно аккуратно обтравить,сохранить маску. сохранить в psd.Интересно цена и время.прикрепил ТЗ

4 года назад
poxos89
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
gogor89
Григор 
34 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$80
3 дня
Задание выполнено отлично и раньше срока.Буду обращаться.
Спасибо Артему за проект. приятно было сотрудничать..
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