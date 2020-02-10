Макет конференц-зала по фотографиям пустого помещения

Вставить лицо из первого фото во второе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать уютные макеты (несколько разных вариантов) конференц-зала, графически украсить стены, добавить дизайнерские элементы - вообщем, чтобы было красиво. Супер качества, 3д визуализаций не требуется, достаточно простеньких макетов для представления общей картинки.
Есть фотографии пустого помещения (прикрепил пару для примера), точные размеры.
Из мебели необходимо разместить:
- Стол со стульями на ~20 человек (пришлю примеры).
- По свободным стенам выставочные витрины, как то обыграть графически по мотиву "Школьный музей".
- Рулонные шторы на окна.
- Трибуна для выступлений
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