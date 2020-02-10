Макет конференц-зала по фотографиям пустого помещения

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Необходимо создать уютные макеты (несколько разных вариантов) конференц-зала, графически украсить стены, добавить дизайнерские элементы - вообщем, чтобы было красиво. Супер качества, 3д визуализаций не требуется, достаточно простеньких макетов для представления общей картинки.

Есть фотографии пустого помещения (прикрепил пару для примера), точные размеры.

Из мебели необходимо разместить:

- Стол со стульями на ~20 человек (пришлю примеры).

- По свободным стенам выставочные витрины, как то обыграть графически по мотиву "Школьный музей".

- Рулонные шторы на окна.

- Трибуна для выступлений

 

4 года назад
17272
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад