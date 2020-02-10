Сделать красивое фото к 14 февраля

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На прикрепленном фото (волк и лиса) красиво разместить другие фото (парень и девушка вдвоем - примерно 3-6 фоток), предполагается как часть подарка к 14 февраля, разумеется сделать с задумкой и красиво.  Другие фото отправлю в личку. 

4 года назад
guest_15813430504118
4 года в сервисе
Был
3 года назад