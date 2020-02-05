Фото и видеосъемка на катке

Обработка фотографийЗакрыт1 заявка250 просмотров
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Необходимо приезжать на каток в Москве 3-4 раза (на 1,5 – 2 часа) в неделю и снимать фото и короткие видео для соцсетей. Иногда – общаться с посетителями, родителями, тренерами (тоже как контент для соцсетей).

4 года назад
guest_15810705398297
4 года в сервисе
Был
4 года назад