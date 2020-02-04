Необходимо отредактировать 7-8 фото интерьера квартиры чтобы выложить на сайты по аренде квартиры чтобы не сильно выбивались от профессиональных фото сделанных ранее. В приложении фото для примера те что нужно отредактировать и профессиональные фото, т.к ...
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Мне нужно создать единый стиль для личного инстаграма на тему путешествий, нужно подобрать цвета, обработку, ракурсы. Ищу человека с опытом таких разборок и примера работ до/после
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