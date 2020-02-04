Инстаграм

Обработка фотографийЗакрыт23 заявки382 просмотра
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Мне нужно создать единый стиль для личного инстаграма на тему путешествий, нужно подобрать цвета, обработку, ракурсы. Ищу человека с опытом таких разборок и примера работ до/после 

4 года назад
guest_15809952826289
4 года в сервисе
Был
4 года назад