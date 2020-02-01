Обработка мобильных фото

Обработка фотографийЗакрыт96 заявок1226 просмотров
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Необходимо для личного блога на регулярной основе кто будет обрабатывать в едином стиле. Оплата за каждую фото сразу или по договоренности за пакет фото. В идеале человек, который подберёт стиль на аккаунт и даст рекомендации по тому какие фото отснять 

4 года назад
guest_158088567002
4 года в сервисе
Был
4 года назад