Удалить фотографии с водяными знаками на сайте

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/Alena2811/portfolio/obrabotka-fotografij-21/obrabotka-2277732/]Пример работы[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт - https://lovetan.ru Там 500 товарных позицийНеобходимо просмотреть все эти позиции и удалить фотографии с водяными знаками, а фотографию товара на белом фоне переместить на первое место.Доступ к админке предоставляется.Сроки обсуждаются. Оплата договорная.
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