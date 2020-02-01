Нужно сделать обработку 23 портретных фото. Белый фон плюс ретушь. Ссылка на фото [url=https://fex.net/ru/s/]https://fex.net/ru/s/[/url]dp1dvzz
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы
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