Редактировать фото, поменять текст на картинке.

Обработка фотографийЗавершен32 заявки452 просмотра
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Нужно поменять текст на картинке.

4 года назад
vpnnnnnn
Павел 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$2
1 день
Все сделано в соответствие с моими пожеланиями.
Оплата в срок, понятное тех. задание! Все на высоком уровне! Рекомендую к сотрудничеству!