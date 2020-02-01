Отфотошопить фотографии

Обработка фотографийЗакрыт56 заявок501 просмотр
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нужно обработать фото 10 штук,  Необходима комплексная ретушей: изменение прически и макияжа, сглаживание цвета лица, пластика фигуры, ретушь кожи.

4 года назад
5075033
55 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад