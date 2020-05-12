Требуется разработать уникальный дизайн логотипа и знаков. Все детали обсуждены в личных сообщениях. Необходим креативный подход и внимание к деталям для создания запоминающегося имиджа.
- $25Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $5
Обсудили в личных сообщениях.Сценарии1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать современный логотипЛоготипы и Знаки29 заявокЗакрыт4 года назад
- $595Завершен4 года назад
- $600Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
- $300Завершен4 года назад
Добрый день! сколько будет стоить написать текст и разместить у вас в портфолио? нужно что то похожее на это https://www.weblancer.net/users/Anekiro/portfolio/kopirajting-48/kak-kupit-aviabilet-s-otkrytoj-datoj-vyleta-2240227/ текст посути нужен только для ссылки в портфолио так же как это сделано тут ...Копирайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
нужно обработать фото 10 штук, Необходима комплексная ретушей: изменение прически и макияжа, сглаживание цвета лица, пластика фигуры, ретушь кожи.Обработка фотографий56 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! нужен временный сайт заглушка состоящий из 3-4 страниц примерно примерно такой же luxury-travel.ru главная конткты каталог стран описание странСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Добрый день! задача на пол часа, купил домен с сайтом, но потом сайт отказались отдавать со всеми статьями, нужно его выкачать и залить на мой хостинг. Сайт сделан на Wp скачанная база данных есть. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $390
нужно подготовить шаблон страницы, для последующего размножения на похожие сайты. Подробности обсудили!Завершен6 лет назад
- $400
Нужно сделать дизайн лендинга с адаптивом. Подробнее обсудили по скайпу.Завершен7 лет назад
- $600
Надо сделать восемь внутренних страниц и сделать их адаптив. Подробнее обсудили в личке.Завершен7 лет назад
- $620
Нужен дизайн сайта. Главная и 5 внутренних страниц. Также нужен адаптив (планшеты, смартфоны). Подробнее обсудили по скайпу!Завершен7 лет назад
- $700
надо сделать дизайн сайта: главная + 5 внутренних + адаптив. Подробнее обсудили по скайпуЗавершен7 лет назад