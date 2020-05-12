Добрый день! сколько будет стоить написать текст и разместить у вас в портфолио? нужно что то похожее на это https://www.weblancer.net/users/Anekiro/portfolio/kopirajting-48/kak-kupit-aviabilet-s-otkrytoj-datoj-vyleta-2240227/ текст посути нужен только для ссылки в портфолио так же как это сделано тут ...