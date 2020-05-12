5075033

Евгений 5075033

 
56 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$25
10 баллов
4 года назад
Дизайн логотипа
Евгений отличный заказчик - понятное ТЗ, быстрая оплата. Спасибо за проект!
Ольга выполнила задание быстро и именно так как задумывалось! Рекомендую.
Ответный отзыв
Dictor
38 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$4
10 баллов
4 года назад
Запись
Задача поставлена четко, без лишней инф. Адекватное общение и просто приятный человек)
ВСе отлично сделано с первого раза! Рекомендую.
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Логотип Мальдивы
Очень приятно было работать с Евгением - быстрая обратная связь и оплата. Спасибо за проект!
Ольга настоящий профи! проект сделан быстро и с понимаем! рекомендую.
Ответный отзыв
amzbn
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Логотип
Всегда на связи, ТЗ отличное! Оплата моментальная! Спасибо за заказ! Рекомендую!!!!
Задание выполнено качественно и в срок! рекомендую!
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$600
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Прекрасный заказчик, с которым комфортно делать прекрасные сайты! 👍 Рекомендую!
ВСе сделано отлично, быстро и без лишних вопросов. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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