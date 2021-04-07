Диктор, блогер и голос Вашего проекта.
Характеристики голоса - мужской баритон (молодежный, низкий,
бархатный)
📌 Закадровый голос YouTube каналов с общей аудиторией
свыше 1 млн. подписчиков (mmorpg.su, ArnoReal, ImageGame и
др.)
📌 БрендВойс радио "Метро" (рекламные и линейные выпуски);
📌 Преподаватель по рекламной озвучке в радио-школе
"Вышка";
📌 Блогер на YT-канале "СДМ климат";
📌 Голос проекта "О жизни замечательных людей" на Радио РУ,
(Австрия, г. Вена);
📌 Официальный чтец на портале "ЛитРес".
⚡Собственная профессиональная студия звукозаписи.
⚡Студийный конденсаторный микрофон: SENNHEISER MK 4
⚡Аудиоинтерфейс: RME babyface pro fs
⚡ Программа записи: Reaper 6.7
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Демо 20233 просмотра
- Дубляж мультфильмов22 просмотра
- Подборка компьютерных игр154 просмотра
- Игровые новости MMORPG SU254 просмотра
- Демо на любой вкус1754 просмотра
- Рекламный стиль [на примере AUDI]378 просмотров
- Подкасты. Диктор для YouTube канала268 просмотров
- Рекламный стиль [на примере Билайн]327 просмотров
- Презентационный стиль [на примере ВСК]216 просмотров
- Автоответчик [на примере компании Парус]531 просмотр
- [Анимационный ролик] Диктор_Speaker754 просмотра
- Реклама Интернет провайдера150 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
рекомендую
Ответный отзыв
Оперативная обратная связь. Понятное ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
3 года назад
Алексей, спасибо большое за работу! Все по делу, быстро, качественно.
Ответный отзыв
Со Светланой очень приятно работать. Оперативная обратная связь, четкое ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$11
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена очень быстро и качественно. Рекомендую исполнителя!!!
Ответный отзыв
С Петром работаем уже не в первый раз, что меня очень сильно радует🙂 Заказчик выше всяких похвал!
$10
10 баллов
3 года назад
Работой очень доволен, с Вами приятно сотрудничать. Задача выполненная максимально быстро. Исполнителя очень рекомендую!!!
Ответный отзыв
Работать с Петром одно удовольствие. Оперативная обратная связь, четко поставленная задача, все на высшем уровне!
$4
10 баллов
4 года назад
ВСе отлично сделано с первого раза! Рекомендую.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, без лишней инф. Адекватное общение и просто приятный человек)
Озвучивание
10 отзывов
$40/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга