Dictor

Алексей Dictor

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Диктор, блогер и голос Вашего проекта.

Характеристики голоса - мужской баритон (молодежный, низкий,

бархатный)

📌 Закадровый голос YouTube каналов с общей аудиторией

свыше 1 млн. подписчиков (mmorpg.su, ArnoReal, ImageGame и

др.)

📌 БрендВойс радио "Метро" (рекламные и линейные выпуски);

📌 Преподаватель по рекламной озвучке в радио-школе

"Вышка";

📌 Блогер на YT-канале "СДМ климат";

📌 Голос проекта "О жизни замечательных людей" на Радио РУ,

(Австрия, г. Вена);

📌 Официальный чтец на портале "ЛитРес".

⚡Собственная профессиональная студия звукозаписи.

⚡Студийный конденсаторный микрофон: SENNHEISER MK 4

⚡Аудиоинтерфейс: RME babyface pro fs

⚡ Программа записи: Reaper 6.7

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Отзывы заказчиков

guest_15863835414435
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
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рекомендую
Оперативная обратная связь. Понятное ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
e-study
43 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
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Алексей, спасибо большое за работу! Все по делу, быстро, качественно.
Со Светланой очень приятно работать. Оперативная обратная связь, четкое ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
wdpstrunov
Петр 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$11
10 баллов
3 года назад
Озвучка мужским голосом
Работа выполнена очень быстро и качественно. Рекомендую исполнителя!!!
С Петром работаем уже не в первый раз, что меня очень сильно радует🙂 Заказчик выше всяких похвал!
Ответный отзыв
wdpstrunov
Петр 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Озвучка мужским голосом
Работой очень доволен, с Вами приятно сотрудничать. Задача выполненная максимально быстро. Исполнителя очень рекомендую!!!
Работать с Петром одно удовольствие. Оперативная обратная связь, четко поставленная задача, все на высшем уровне!
Ответный отзыв
5075033
56 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
4 года назад
Запись
ВСе отлично сделано с первого раза! Рекомендую.
Задача поставлена четко, без лишней инф. Адекватное общение и просто приятный человек)
Ответный отзыв
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Озвучивание
10 отзывов
$40/час
от $5от 3 часов
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