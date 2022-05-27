Здравствуйте, Алексей! Понравились Ваши работы. Нам нужно озвучить текст для информационного ролика про колледж. Объем текста - 2 страницы. Можете ли взяться и если да, то цена и сроки? Светлана.
Озвучивание1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Здравствуйте, Алексей! Понравились Ваши работы. Нам нужно озвучить текст для информационного ролика про колледж. Объем текста - 2 страницы. Можете ли взяться и если да, то цена и сроки? Светлана.
Необходимо озвучить текст для информационного ролика о колледже. Мужской голос. 2 страницы текста. Ролик ориентирован на родителей подростков, принимающих решение о дальнейшем образовании детей. Голос должен быть спокойным, уверенным. Предложите цену, сроки Пришлите ссылку на портфолио.