e-study

Светлана e-study

 
41 годРоссия/Воронеж
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Озвучить текст

    Здравствуйте, Алексей! Понравились Ваши работы. Нам нужно озвучить текст для информационного ролика про колледж. Объем текста - 2 страницы. Можете ли взяться и если да, то цена и сроки? Светлана.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Озвучка текста

    Необходимо озвучить текст для информационного ролика о колледже. Мужской голос. 2 страницы текста.  Ролик ориентирован на родителей подростков, принимающих решение о дальнейшем образовании детей. Голос должен быть спокойным, уверенным.  Предложите цену, сроки Пришлите ссылку на портфолио.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
Dictor
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Озвучить текст
Со Светланой очень приятно работать. Оперативная обратная связь, четкое ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Алексей, спасибо большое за работу! Все по делу, быстро, качественно.
Ответный отзыв
Alex_Nuvis
46 летУкраина
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
$20
10 баллов
2 года назад
Озвучка текста
Светлана приятный заказчик: чёткое ТЗ и была доступна для обсуждения деталей. Рекомендую!!!
К сожалению, из-за невозможности оплаты работы Александра (блокировка счетов российских банков в связи с санкциями), полноценное сотрудничество не получилось. К Александру нет никаких претензий - он работает профессионально, быстро.
Ответный отзыв