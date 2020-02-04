Отредактировать фото интерьеров квартиры для сайта по аренде жилья

Необходимо отредактировать 7-8 фото интерьера квартиры чтобы выложить на сайты по аренде квартиры чтобы не сильно выбивались от профессиональных фото сделанных ранее. В приложении фото для примера те что нужно отредактировать и профессиональные фото, т.к сайт не дает загрузить фото в хорошем качестве и во всем объёме.