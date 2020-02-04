Отредактировать фото интерьеров квартиры для сайта по аренде жилья

Обработка фотографийЗакрыт50 заявок431 просмотр
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Необходимо отредактировать 7-8 фото интерьера квартиры чтобы выложить на сайты по аренде квартиры чтобы не сильно выбивались от профессиональных фото сделанных ранее. В приложении фото для примера те что нужно отредактировать и профессиональные фото, т.к сайт не дает загрузить фото в хорошем качестве и во всем объёме. 

4 года назад
mhz20005
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад