Необходимо сделать из 1 штуки товара групповую упаковку в объёме.

Есть графическое изображение 1-й единицы товара. Требуется сделать отображение в проекции большого количества товара. Что бы было понятно - что предлагается именно групповая упаковка. И красиво завернуть - скажем лентой или ещё как (например изобразить коробку и лежащий в коробке товар, с указанием на бортах коробки требуемого количества штук. Образцы покажу. Размеры тоже предоставим. Передать макет, что бы можно было самостоятельно изменять в будущем ассортимент товара.