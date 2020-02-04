Необходимо сделать из 1 штуки товара групповую упаковку в объёме.

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Есть графическое изображение 1-й единицы товара. Требуется сделать отображение в проекции большого количества товара. Что бы было понятно - что предлагается именно групповая упаковка. И красиво завернуть - скажем лентой или ещё как (например изобразить коробку и лежащий в коробке товар, с указанием на бортах коробки требуемого количества штук. Образцы покажу. Размеры тоже предоставим. Передать макет, что бы можно было самостоятельно изменять в будущем ассортимент товара.

4 года назад
ommik
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад