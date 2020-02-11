Обработка 1 мобильной фотографии

Обработка фотографийЗавершен8 заявок363 просмотра
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Нужно обработать одну фотографию снятую на мобильник. Подретушировать ее, сделать чуть-чуть похудее, получше. Изменить фон. 

4 года назад
guest_15812796907973
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
4 года назад
$5
1 день
Спасибо. Все было сделано быстро и четко. Рекомендую.
Хорошая заказчица,четкое задание,великолепное общение,всегда на связи,оплата в срок) Рекомендую!