Нарисовать портрет мужчины с собачкой

Фото очень размыты и не качественно сделаны Выберете 1 пожалуйста, и обработайте
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С примера берём образ, фигуру оставляем, убираем татуировки, птичек, поцелуй на стене. Рисуем лицо мужчины с фотографии, цвет кожи делаем такой, чтоб собака не сливалась с ней, собачка остаётся на руках только коричневая с фото, порода – Русский той-терьер. Стену делаем серого цвета, как на фото. Палец убираем.
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