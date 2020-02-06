Нарисовать портрет мужчины с собачкой

$23
Обработка фотографийЗакрыт13 заявок414 просмотров
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С примера берём образ, фигуру оставляем, убираем татуировки, птичек, поцелуй на стене. Рисуем лицо мужчины с фотографии, цвет кожи делаем такой, чтоб собака не сливалась с ней, собачка остаётся на руках только коричневая с фото, порода – Русский той-терьер. Стену делаем серого цвета, как на фото. Палец убираем.

4 года назад
IrinaLuk
Ирина 
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад