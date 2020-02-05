Обработать фото

Есть фотографии автомобилей.

Первый комплект BMW. 14 моделей. Где то 2 варианта картинки модели (разные кузовы). (итого около 20 фото)

Каждой фотографии должно быть 2 варианта.

1) Первый вариант - цвет кузова #236ad1

2) Второй вариант - цвет кузова белый.

Нужно сделать их на прозрачном фоне. И поменять цвет.

Цвет сделать как обтравочную маску, чтобы можно было менять цвет потом.

Второй комплект Land Rover 7 моделей. 1 вариант картинки.

1) Первый вариант - цвет кузова #0a6638

2) Второй вариант - цвет кузова белый.

Нужно сделать их на прозрачном фоне. И поменять цвет.

Цвет сделать как обтравочную маску, чтобы можно было менять цвет потом.

От Вас цена за 1 фото. Работы на пару часов.