Нужно сделать 6 фото Одежды на прозрачном манекене.

$6
Обработка фотографийЗакрыт37 заявок550 просмотров
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и то как должно быть в прикрепленном файле. Также если кого то найдем кто сделает хорошо работу то предложим длительное сотрудничество . так как есть много заказов.... 

4 года назад
fotofoto
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад