Вырезать вставить

Бро,таки дела,обработай фото ,нужно что-то очень крутое и не обычное,оплатой не обижу
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Вставить лицо девушки из первого фото во второе, помогите пожалуйста
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