Я скину прайс лист, и ссылку на компанию. Нужно брать фото товара по арту в компании, и искать другие фото этого же товара(2-3 обычные и одна в интерьере). Ничего сложного! 241 единица товара.

ОЧЕНЬ СЖАТЫЕ СРОКИ. Сделать в среду(12.02) до 21.00.