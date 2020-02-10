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Обработка фотографийЗакрыт8 заявок329 просмотров
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Я скину прайс лист, и ссылку на компанию. Нужно брать фото товара по арту в компании, и искать другие фото этого же товара(2-3 обычные и одна в интерьере). Ничего сложного! 241 единица товара.

ОЧЕНЬ СЖАТЫЕ СРОКИ. Сделать в среду(12.02) до 21.00. 

4 года назад
BykovIvan
Иван 
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Tane4ka1996
27 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$15
1 день