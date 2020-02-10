Редакция погон на фото

Обработка фотографийЗавершен8 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть фотографии с сержантскими погонами, нужно сделать прапорщика

(Вместо полосок 2 звезды)

4 года назад
guest_15813555677181
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Pizhevskyi
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$1
1 день
WMZ
Отличная работа. Все быстро, качественно, без правок, раньше сроков. Всем рекомендую
Все супер.