Обработка фото

Вставить лицо девушки из первого фото во второе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужно удалить фон на 2 фотографиях (на каждой по 1 человеку), совместить их, сделать одного тона (оба человека в белой одежде, но на одной одежда "серая", на другой "белоснежная", тоже самое и с оттенком лица. Если есть возможность, то как-то "доработать" правый рукав у девушки в рубашке, так как фото обрезанное
https://sun9-2.userapi.com/c857736/v857736552/177f0a/4_k1IKsNTM0.jpg
https://sun9-9.userapi.com/c206816/v206816808/60cdd/QVjZrRu0ii0.jpg
должно получиться примерно вот так:
https://sun9-59.userapi.com/c206616/v206616939/61f7d/uupFTR1NqUQ.jpg
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