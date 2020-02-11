Обработка фото

$4
Обработка фотографийЗавершен4 заявки213 просмотров
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Мне нужно удалить фон на 2 фотографиях (на каждой по 1 человеку), совместить их, сделать одного тона (оба человека в белой одежде, но на одной одежда "серая", на другой "белоснежная", тоже самое и с оттенком лица. Если есть возможность, то как-то "доработать" правый рукав у девушки в рубашке, так как фото обрезанное 

https://sun9-2.userapi.com/c857736/v857736552/177f0a/4_k1IKsNTM0.jpg

https://sun9-9.userapi.com/c206816/v206816808/60cdd/QVjZrRu0ii0.jpg

должно получиться примерно вот так:

https://sun9-59.userapi.com/c206616/v206616939/61f7d/uupFTR1NqUQ.jpg 

4 года назад
guest_15814329896683
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$4
1 день
Александр назвал короткие сроки и уложился в них, учел все пожелания, искать нового исполнителя теперь нет желания, буду обращаться в будущем
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