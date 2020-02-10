Убрать ватермарки с 700 фото

Есть фотографии с сержантскими погонами, нужно сделать прапорщика (Вместо полосок 2 звезды)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
фото можете посмотреть на сайте mir-slv.ru
весь архив предоставлю
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