Обработать фото для инстаграм. 

$10
Обработка фотографийЗакрыт112 заявок1480 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Фотография

Обработать фото для инстаграм. 

Нужно сделать эффект, что это фото сделано на плёнку, фото должно выглядеть достаточно старым. 

Фотографию прикрепил ниже. 

Рябь, потресканности и любые атрибуты обветшалости. 

Можно немного поменять цвет стены.

4 года назад
guest_15814419992229
4 года в сервисе
Был
4 года назад