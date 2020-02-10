Мне нужно удалить фон на 2 фотографиях (на каждой по 1 человеку), совместить их, сделать одного тона (оба человека в белой одежде, но на одной одежда "серая", на другой "белоснежная", тоже самое и с оттенком ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обработать фото для инстаграм.
Нужно сделать эффект, что это фото сделано на плёнку, фото должно выглядеть достаточно старым.
Фотографию прикрепил ниже.
Рябь, потресканности и любые атрибуты обветшалости.
Можно немного поменять цвет стены.
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