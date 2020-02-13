Вырезать вставить

Я скину прайс лист, и ссылку на компанию. Нужно брать фото товара по арту в компании, и искать другие фото этого же товара(2-3 обычные и одна в интерьере). Ничего сложного! 241 единица товара. ОЧЕНЬ СЖАТЫЕ СРОКИ. ...
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Вставить лицо из первого фото во второе
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